Bonus trasporti | la Provincia di Sondrio ancora a fianco degli studenti universitari

La Provincia di Sondrio conferma il proprio impegno a favore degli studenti universitari residenti sul territorio con il “Bonus Trasporti” per l’anno accademico 2025-2026. L’iniziativa, come è noto, nasce per sostenere i giovani che devono affrontare spostamenti verso le università lombarde e del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

