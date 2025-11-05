Bonus scuole private e paritarie Lombardia | a chi spetta e come richiederlo per le rette scolastiche

Da ieri, martedì 4 novembre 2025, si potrà chiedere il bonus per le rette scolastiche di scuole private e paritarie in Lombardia. Per farla, sarà necessario avere un Isee non superiore ai 40mila euro. I termini scadranno l'11 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bonus scuole private e paritarie Lombardia: a chi spetta e come richiederlo per le rette scolastiche - Da ieri, martedì 4 novembre 2025, si potrà chiedere il bonus per le rette scolastiche di scuole private e paritarie in Lombardia

Bonus scuole private e paritarie: come chiedere il contributo per la retta - Dal 4 novembre all'11 dicembre è possibile presentare la domanda per il contributo di Regione Lombardia per sostenere le famiglie nel pagamento della retta delle scuole private o paritarie dei propri

Bonus studente fino a 1.500 euro, come funziona il contributo per gli studenti nelle scuole paritarie - 500 euro per le scuole private destinato agli studenti che fanno parte di famiglie con un reddito complessivo ai fini Isee non superiore a 40 mila euro.