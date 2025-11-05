Bonny su Prime | Pio Esposito è un mostro all’Inter mi sento in famiglia Bastoni mi aveva detto di venire qui

di Dario Bartolucci Bonny a Prime Video ha parlato della grande intesa sviluppata coi compagni: «Lautaro e Thuram tra i migliori al mondo, Chivu mi aiuta ogni giorno». Intervenuto ai microfoni di Prime Video prima di Inter Kairat Almaty, Ange-Yoan Bonny ha raccontato le sue prime settimane in nerazzurro e il legame creato con compagni e staff. L’attaccante francese, arrivato dal Parma durante l’estate, ha parlato con entusiasmo della nuova avventura e del senso di appartenenza già sviluppato nel gruppo. « L’Inter mi ha accolto bene, mi sento a casa. È una gran bella famiglia », ha dichiarato Bonny, spiegando anche da dove nasca il suo legame con i colori nerazzurri: « Il primo anno che ho iniziato a giocare a calcio la prima maglia che ho indossato è stata quella dell’Inter, di Eto’o, e mi sono innamorato subito di questi colori ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny su Prime: «Pio Esposito è un mostro, all’Inter mi sento in famiglia. Bastoni mi aveva detto di venire qui»

Bonny: "Pio Esposito è un mostro, Inter bella famiglia. Bastoni? Quando ero a Parma lui…"

