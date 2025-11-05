Inter News 24 Bonny Inter, le ultime sull’ormai nuovo attaccante nerazzurro dopo l’arrivo dal Parma. Tutti i dettagli in merito alle prime presenze. Mese d’oro per l’ Inter e per Ange-Yoan Bonny, che si è aggiudicato il premio come Rising Star of the Month di ottobre. Dopo il riconoscimento a Scott McTominay — autore del gol più votato dai tifosi della Serie A grazie alla sua prodezza contro i nerazzurri — è toccato al giovane attaccante francese ricevere i riflettori del pubblico e della Lega. Come riportato sui canali ufficiali della Lega Serie A e annunciato in anteprima da Fabrizio Romano, la scelta è ricaduta su Bonny per l’impatto immediato che ha avuto con la maglia nerazzurra: «Il talento francese si è ambientato in modo straordinario nel nuovo club, basti vedere le sue statistiche di ottobre: due gol e tre assist», ha dichiarato Romano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny Inter, primo riconoscimento per il talento nerazzurro: è il Rising Star of the Month