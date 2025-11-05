Bombardieri non ha pregiudizi sul referendum sulla riforma della giustizia

Pierpaolo Bombardieri non è uno di quelli che si nascondono dietro la formula del “vedremo”. Sul referendum per la riforma della giustizia, che separa le carriere e introduce il sorteggio per il Csm, non fa il tifo contro. E anzi, chi lo ascolta in questi giorni capisce che, al netto della prudenza dovuta al confronto interno con la sua organizzazione, il segretario generale della Uil non sarebbe affatto dispiaciuto se il “sì” dovesse prevalere. Perché? Per una ragione di metodo e una di sostanza. Di metodo, perché Bombardieri è tra i pochi dirigenti sindacali che riconoscono che un sistema bloccato, autoreferenziale e incapace di rendere conto dei propri errori non tutela i lavoratori ma li espone. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Bombardieri non ha pregiudizi sul referendum sulla riforma della giustizia

