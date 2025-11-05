Bomba ’98 il gioco col mirino sulla porta stroncato in tutto il mondo
Alcuni videogame sono diventati iconici anche perché considerati veramente brutti, tra questi non possiamo non citare Bomba ’98 un gioco di calcio stroncato ovunque. Era caratteristico il mirino sulla porta che potevamo indirizzare per andare a scegliere dove calciare, in un gameplay terrificante e davvero improbabile. (Youtube JackLeoneMax) TvPlay.it Qualcuno potrà dire “ma eravamo solo nel 1998”, eppure quell’anno usciva una versione legata al Mondiale di Fifa che rimarrà nella storia per la sua colonna sonora e anche per un gameplay che ancora oggi risulta gradevole nonostante siano passati quasi trent’anni. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Altre letture consigliate
Notizia bomba dal mondo AI grazie al feed del nostro direttore @dgrassucci : OpenAI ha appena cambiato le regole del gioco. In pratica, l’IA non darà più pareri su temi medici o legali. Se hai bisogno di una consulenza “seria”, ti dirà di rivolgerti a un dottore - facebook.com Vai su Facebook
Ranucci, bomba sotto l’auto: il giornalismo d’inchiesta finisce nel mirino - Nella notte una bomba rudimentale esplode sotto la macchina del noto giornalista Sigfrido Ranucci fuori Roma, arrecando danni gravi anche alla vettura della figlia. Si legge su panorama.it
Bomba sotto l’auto di Sigfrido Ranucci: “Potevano ammazzare mia figlia”. Chi è il giornalista finito nel mirino - Chi è il giornalista finito nel mirino (getty) Un ordigno esplode sotto l’auto di Sigfrido Ranucci a Pomezia: “Potevano ... Lo riporta alfemminile.com