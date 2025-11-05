Alcuni videogame sono diventati iconici anche perché considerati veramente brutti, tra questi non possiamo non citare Bomba ’98 un gioco di calcio stroncato ovunque. Era caratteristico il mirino sulla porta che potevamo indirizzare per andare a scegliere dove calciare, in un gameplay terrificante e davvero improbabile. (Youtube JackLeoneMax) TvPlay.it Qualcuno potrà dire “ma eravamo solo nel 1998”, eppure quell’anno usciva una versione legata al Mondiale di Fifa che rimarrà nella storia per la sua colonna sonora e anche per un gameplay che ancora oggi risulta gradevole nonostante siano passati quasi trent’anni. 🔗 Leggi su Tvplay.it

Bomba '98, il gioco col mirino sulla porta stroncato in tutto il mondo