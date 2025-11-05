Bologna-Brann | Vincenzo Italiano potrebbe tornare in panchina

Vincenzo Italiano potrebbe tornare sulla panchina del Bologna. Colpito da una brutta polmonite e ricoverato al policlinico Sant’Orsola lo scorso 20 ottobre, il tecnico rossoblù è stato dimesso la scorsa settimana.Le sue condizioni non sono al massimo ma l’allenatore era già partito con la squadra. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

