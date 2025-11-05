Bologna Brann, Niccolini in conferenza stampa ha analizzato nei dettagli la sfida di Europa League soffermandosi anche sul tecnico dei felsinei. Giornata di vigilia per il Bologna. Niccolini in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro il Brann. ITALIANO – «Ci sarà meteo permettendo. Sono contento dei risultati ottenuti in questo periodo, ma ritornerà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna Brann, Niccolini in conferenza stampa: «Italiano ci sarà in panchina solo meteo permettendo. Abbiamo studiato gli avversari e penso che…»