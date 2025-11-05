Bohemian Rhapsody, avrebbe avuto lo stesso brio se si fosse chiamata Mongolian Rhapsody? Stando alle bozze di testo di Freddie Mercury rispetto a questa canzone, il primo titolo, poi scartato, era proprio Mongolian Rhapsody. Per fortuna, alla fine, tutto si è risolto diversamente. Anche perché Bohemian Rhapsody non contiene elementi di canto dal suono gutturale o dei riferimenti nel testo al tiro con l'arco a cavallo, due elementi tipici del paese di Gengis Khan. Perciò, l'aggettivo “Mongolian” avrebbe potuto risultare fuorviante. Bohemian Rhapsody è un brano fondamentale, tanto che, come nel caso di “Wonderwall” degli Oasis, spesso ci si dimentica di ascoltarla come una canzone, considerandola invece un pezzo a sé stante e fondamentale della cultura musicale mondiale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Bohemian Rhapsody è un grande pezzo e non un tormentone da usare ovunque