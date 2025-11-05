Il sindaco Luca Santambrogio ha rotto gli indugi: è Roberto Mariani il nuovo assessore. Chiamato nella squadra di Giunta in questa seconda parte del mandato elettorale per far fronte a una defezione. Andrea Boga (foto), infatti, ha deciso di lasciare la politica per dedicarsi al sogno di una vita: la carriera nella magistratura, a cui è approdato dopo aver superato il selettivo concorso. Il ruolo di assessore (pubblica amministrazione) e quello di magistrato (amministrazione della giustizia) per legge sono incompatibili. E di fronte alla necessità di dover prendere una decisione, Boga non ha avuto dubbi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Boga se ne va. In Giunta entra. Roberto Mariani