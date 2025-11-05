Bodybuilding nuovo successo per Angelo Iacono Quarantino | primo posto all’Italian final pro qualifier di Firenze
Prosegue la stagione di grandi risultati per Angelo Iacono Quarantino, atleta del team Muscle & Fitness di Siculiana, allenato dal coach Paolo Spataro. A Firenze si è disputata la gara nazionale di bodybuilding “Italian final pro qualifier”, competizione ufficiale Pca che ha riunito i migliori. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
