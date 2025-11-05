Bocciato a scuola dopo la morte del padre fa ricorso al Tar e il giudice ribalta la decisione dei prof | il caso a Treviso

Il Tar del Veneto ha annullato la bocciatura di uno studente di un istituto tecnico di Treviso, riconoscendo che il calo del suo rendimento scolastico era legato al lutto per la morte del padre. I giudici hanno disposto che il ragazzo può ripetere la prova del debito formativo di chimica analitica, concedendogli almeno un mese di preparazione e la strumentazione adeguata. Secondo il tribunale, infatti, le difficoltà e le assenze accumulate nel secondo quadrimestre dal ragazzo sono «direttamente riconducibili a un evento eccezionale», ovvero la prematura scomparsa del padre avvenuta il 29 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Open.online

