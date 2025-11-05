Bocciata la pista ciclabile tra Salerno e Paestum Ilardi Federalberghi | Pessima notizia
“La bocciatura della pista ciclabile tra Salerno e Paestum, decretata dal Consiglio di Stato, è una pessima notizia”. Lo ha sottolineato il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi: “Il cicloturismo, nel 2024, ha fatto registrare un boom sia in termini di presenze, stimate in 89. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
