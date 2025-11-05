Boccia a Bandecchi | Ferita per nuovo avviso garanzia ritiro candidatura in Campania

Iltempo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Le scrivo - mette nero su bianco Boccia nella lettera inviata a Bandecchi di cui LaPresse ha preso visione - con il cuore colmo di emozioni contrastanti e con un profondo senso di rispetto per lei, per il partito che rappresenta e per la comunità politica alla quale ho avuto l'onore di appartenere. Nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. È stata una notizia che, pur non sorprendendomi del tutto, mi ha profondamente ferita. Ho riflettuto a lungo, in silenzio, cercando dentro di me la forza di prendere una decisione che non nascesse né dall'impulso né dall'amarezza, ma dalla lucidità e dal senso di responsabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

boccia a bandecchi ferita per nuovo avviso garanzia ritiro candidatura in campania

© Iltempo.it - Boccia a Bandecchi: "Ferita per nuovo avviso garanzia, ritiro candidatura in Campania"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

boccia bandecchi ferita nuovoBoccia a Bandecchi: "Ferita per nuovo avviso garanzia, ritiro candidatura in Campania" - mette nero su bianco Boccia nella lettera inviata a Bandecchi di cui LaPresse ha preso visione ... Riporta iltempo.it

boccia bandecchi ferita nuovoMaria Rosaria Boccia si ritira dalle regionali in Campania: «Secondo avviso di garanzia» - Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei assurta alle cronache per il caso Sangiuliano, annuncia il ritiro dalle Regionali campane dove era in corsa come consigliere con la ... Secondo ilmessaggero.it

boccia bandecchi ferita nuovoMaria Rosaria Boccia lascia le Regionali: “Ricevuto un secondo avviso di garanzia” - Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei che era assurta alle cronache per il cosiddetto "caso Sangiuliano", ha annunciato il suo ritiro dalle ... Secondo thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Boccia Bandecchi Ferita Nuovo