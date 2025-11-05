Boccia a Bandecchi | Ferita per nuovo avviso garanzia ritiro candidatura in Campania
"Le scrivo - mette nero su bianco Boccia nella lettera inviata a Bandecchi di cui LaPresse ha preso visione - con il cuore colmo di emozioni contrastanti e con un profondo senso di rispetto per lei, per il partito che rappresenta e per la comunità politica alla quale ho avuto l'onore di appartenere. Nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. È stata una notizia che, pur non sorprendendomi del tutto, mi ha profondamente ferita. Ho riflettuto a lungo, in silenzio, cercando dentro di me la forza di prendere una decisione che non nascesse né dall'impulso né dall'amarezza, ma dalla lucidità e dal senso di responsabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
