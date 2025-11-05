Bocce | a 16 anni batte tutti

Ha 16 anni, ma ha battuto tutti, anche i nomi di spicco senior del panorama tricolore, Alessandro Ferragina, campione in erba della Bocciofila Metaurense di Colli al Metauro. Alessandro, residente a Marotta, ha sbaragliato la concorrenza alla gara nazionale individuale per le categorie A, B, C e D tenutasi a Riccione il 2 novembre. Una kermesse alla quale hanno partecipato ben 256 concorrenti, molti dei quali tra i migliori interpeti di specialità dello Stivale. Ferragina ha affrontato match dopo match 8 sfide, vincendole tutte, fino a spuntarla nella finalissima, avendo la meglio anche con alcuni autentici mostri sacri della specialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

