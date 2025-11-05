Boban scettico su Koopmeiners | Penso che sia questo il suo ruolo Da braccetto non potrà andare per tanto per questi motivi Non è solo colpa degli allenatori…

Boban ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Sporting Lisbona: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match. Boban ha parlato ai microfoni di Sky dopo Juve Sporting: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. PAROLE – «Penso che sia una mezzala pura. Se lo metti in posizione con una punta che gliela passa quando può inserirsi. O non ha corpo o non ha velocità: in questo ruolo non potrà andare per tanto. Poi è ovvio che si senta meglio qui che come secondo attaccante dove ha giocato. Non è solo colpa degli allenatori». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boban scettico su Koopmeiners: «Penso che sia questo il suo ruolo. Da braccetto non potrà andare per tanto per questi motivi. Non è solo colpa degli allenatori…»

Bello salire sul carro, eh #Longoni? Finite le interviste ai #Boban di turno per aizzare gli scettici, il linciaggio mediatico nei confronti della proprietà, la campagna denigratoria nei confronti di #Furlani e #Scaroni. Finito tutto. Di nuovo milanista. Bentornato.

