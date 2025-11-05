Boban distrugge l'entusiasmo di Koopmeiners | Non può farcela non è solo colpa degli allenatori

L’olandese soddisfatto del nuovo ruolo anche dopo Juve-Sporting, ma Boban resta scettico e non usa giri di parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Boban: "A Conceição manca solo un po' di calma in più". E su Koopmeiners… - Zvonimir Boban analizza i singoli della Juve nel post partita della gara col Villarreal: “Conceição è il giocatore che ha cambiato il volto alla partita, ovviamente possiamo chiederci perché non sia ... Riporta sport.sky.it