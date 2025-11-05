Bob Dylan ha ottenuto un dottorato onorario dal Berklee College Of Music | Influenza straordinaria sulla musica moderna

Bob Dylan ha accettato un dottorato onorario dal Berklee College Of Music di Boston: per il cantautore si tratta del secondo riconoscimento dopo quello ottenuto nel 1970 da un college o da un’università statunitense. In una dichiarazione, la voce di Hurricane ha affermato: “Grazie, Berklee College of Music, per avermi conferito questo prestigioso onore. Che piacevole sorpresa.Chissà quale strada avrebbe potuto prendere la mia carriera se avessi avuto la fortuna di imparare da alcuni dei grandi musicisti che insegnavano al Berklee. È qualcosa a cui pensare.” Berklee ha spiegato che stava riconoscendo la “straordinaria influenza di Dylan sulla musica moderna” così come il suo “impegno permanente per l’esplorazione creativa” conferendogli la laurea honoris causa in musica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

