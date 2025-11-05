bmx freestyle lorenzo ambrosini non si qualifica per la finale del trials maschile juniores 20

La seconda giornata dei campionati mondiali di BMX freestyle, competizione che si svolge a Riad fino a sabato 8, è dedicata alla semifinali delle varie categorie del Trials. Lorenzo Ambrosini, unico italiano in gara, deve accontentarsi della sedicesima posizione e non centra l’accesso alla finale del Trials maschile juniores 20”. Nelle semifinali del Trials maschile juniores 26” lo spagnolo Mikel Azcona chiude con 760 ed entra in finale con il miglior punteggio. Conquistano la seconda posizione a pari punti, con 710, il tedesco Carl Christ e l’altro spagnolo Ferran Gonzalez. Completa il tris iberico Ian Martinez, quarto con 650 davanti al tedesco Noah Lämmlein, quinto con 640 punti, e all’ungherese Zalan Fark, sesto a quota 590. 🔗 Leggi su Oasport.it

