Bloccati nove milioni in bilancio a causa della Cabinovia
Nessuna variazione di bilancio da 4 mesi, con 9,4 milioni di euro di “risorse bloccate” ancora da destinare: lo segnala in un’interrogazione all'assessore al bilancio Everest Bertoli il consigliere dem Luca Salvati. La questione è stata illustrata oggi in una conferenza stampa, a cui erano. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Rottamazione quinquies, lo Stato ci perde: la pace fiscale blocca il recupero ordinario delle cartelle - A certificarlo i dati contenuti nella relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2026 che considerano il ca ... Da msn.com
Meloni vede Giorgetti e blinda la legge di bilancio. Coesione, sbloccati i fondi - LA GIORNATA ROMA «Un passo avanti» sui fondi di coesione, una «bellissima giornata» per via della Basilica di Norcia restituita a nuova vita, e un ... Lo riporta ilmessaggero.it
Variazione di bilancio da 85 milioni, iniziato l'esame in aula - E' iniziato in Consiglio Valle l'esame del terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2025- Come scrive ansa.it