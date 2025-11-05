bloccata sugli scogli dalla marea salvata una donna di 70 anni

Si era avventurata fino agli scogli, forse approfittando della bassa marea. Ma quando il mare si è rialzato è rimasta isolata, infreddolita e incapace di tornare indietro. Non si sa perché si trovasse lì, completamente vestita e anche con le scarpe addosso. I momenti precedenti al suo salvataggio sono stati minuti di grande apprensione. È quanto accaduto ieri mattina, verso le 11,30, all’altezza del Circolo Velico dell’Ardizio, tra i bagni Bibi e Due Palme, dove una donna di circa settant’anni è stata soccorsa in stato di ipotermia. Era completamente vestita, non si era tolta neppure le scarpe prima di immergersi in acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

