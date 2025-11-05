Blizzard Entertainment annuncia i pass per la BlizzCon 2026 e condivide i primi dettagli

È iniziato il conto alla rovescia per la BlizzCon 2026 all’Anaheim Convention Center (sabato 12 settembre – domenica 13 settembre). La BlizzCon è più di un evento, è un ritorno a casa. Per concedere ai partecipanti il tempo necessario a organizzare e personalizzare la loro esperienza, Blizzard è lieta di condividere alcuni dettagli iniziali prima che le vendite dei BlizzCon Pass prendano il via. Blizzard Entertainment ha annunciato che  i pass per la BlizzCon 2026 saranno in vendita dal 7 novembre alle ore 18:00. Per la prima volta, Blizzard offrirà i pass in prevendita a una tariffa speciale  da venerdì 7 novembre a domenica 9 novembre (o fino a esaurimento scorte), al prezzo complessivo di 249,99 $ ciascuno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

