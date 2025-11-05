Blitz all’alba a Bollate 11 arresti e cocaina consegnata nel cartone della pizza | smantellata la rete di Bad

Smantellata una rete di spaccio di cocaina tra Milano, Como e Varese: 11 arresti, 27 perquisizioni e sequestri di droga e armi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Blitz all’alba a Bollate, 11 arresti e cocaina consegnata nel cartone della pizza: smantellata la rete di Bad

Leggi anche questi approfondimenti

Blitz all’alba nelle campagne di Monastir, dove i carabinieri hanno individuato e smantellato una vasta coltivazione di marijuana - facebook.com Vai su Facebook

Blitz all’alba a Bollate, 11 arresti e cocaina consegnata nel cartone della pizza: smantellata la rete di Bad - Smantellata una rete di spaccio di cocaina tra Milano, Como e Varese: 11 arresti, 27 perquisizioni e sequestri di droga e armi. Secondo virgilio.it

Operazione "Square", blitz antidroga a Bollate: 11 arresti - I carabinieri hanno smantellato una banda dedita allo spaccio a Bollate, Senago e in altri Comuni dell'hinterland nord, oltre che a Cantù nel Comasco e a Caronno Pertusella in provincia di Varese. Segnala ilgiorno.it