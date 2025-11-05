Blatte in cucina e un topo morto nello spogliatoio dei dipendenti | chiuso ristorante del centro

Cataniatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Topi morti negli spogliatoi, blatte in cucina, lavoratori "in nero" e alimenti non tracciabili. È lo scenario scoperto in un ristorante del centro di Catania durante un'articolata operazione di controllo condotta da una task force interforze, coordinata dalla polizia. L'intervento, avvenuto nella. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

