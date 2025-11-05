Blatte e sporcizia in un fast food i Nas di Catania lo sequestrano

Carabinieri del Nas di Catania hanno eseguito un’attività ispettiva presso un noto fast food della provincia, disponendone la chiusura immediata per le accertate gravi carenze igienico-sanitarie, determinate dalla presenza di blatte ed infestanti vari in tutti i locali, specie in quelli destinati alla preparazione, stoccaggio e somministrazione degli alimenti. Al termine delle operazioni l'intera. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Blatte e sporcizia in un fast food, i Nas di Catania lo sequestrano

Contenuti che potrebbero interessarti

Blatte, sporcizia e alimenti non etichettati hanno portato alla chiusura del $panificio da parte dei $Nas, con $multe per 2500 euro e intervento delle Autorità sanitarie a $QuartuSantElena - X Vai su X

"Blatte in cucina e gravi carenze igienico-sanitarie" Secondo quanto appreso da Fanpage.it, nel mese di ottobre i carabinieri del NAS avrebbero effettuato più di 70 ispezioni in diversi esercizi commerciali nel Milanese. Al termine, hanno emesso sanzioni per 1 - facebook.com Vai su Facebook

Blatte e sporcizia in un fast food, i Nas di Catania lo sequestrano - Carabinieri del Nas di Catania hanno eseguito un’attività ispettiva presso un noto fast food della provincia, disponendone la chiusura immediata per le ... Segnala gazzettadelsud.it

Blatte morte e sporcizia. Chiusi una pizzeria e un ristorante etnico - Chiusi una pizzeria e un ristorante etnico Gravi carenze igieniche e violazioni sulla conservazioni degli alimenti: problemi costati la chiusura a un ristorante thailandese e ... Da lanazione.it

Nas chiudono noto fast food. Trovate blatte vive e morte - I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno hanno effettuato un controllo al Burger King di via Tosco Romagnola a Pontedera e disposto, al termine del sopralluogo, "la sospensione ... Secondo lanazione.it