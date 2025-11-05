Blatte e sporcizia in un fast food i Nas di Catania lo sequestrano

Carabinieri del Nas di Catania hanno eseguito un’attività ispettiva presso un noto fast food della provincia, disponendone la chiusura immediata per le accertate gravi carenze igienico-sanitarie, determinate dalla presenza di blatte ed infestanti vari in tutti i locali, specie in quelli destinati alla preparazione, stoccaggio e somministrazione degli alimenti. Al termine delle operazioni l'intera. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Blatte e sporcizia in un fast food, i Nas di Catania lo sequestrano

