Biometano di Gaibanella Il Comune fa ricorso contro il via libera di Arpae
Il Comune di Ferrara proporrà appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Emilia-Romagna (n. 11612025), che aveva dichiarato irricevibile il ricorso dell'Amministrazione contro l' autorizzazione rilasciata da Arpae alla società BioFE Srl per la costruzione di un impianto privato di produzione di biometano nella frazione di Gaibanella. La decisione è stata deliberata ieri in Giunta comunale. La scelta di procedere in appello arriva dopo un'attenta valutazione tecnica e giuridica, affidata all'avvocato Giuliano Onorati. Il Comune contesta infatti l'impostazione seguita dal Tar, che ha ritenuto applicabile il rito speciale previsto per gli interventi legati ai fondi Pnrr, anziché quello ordinario.
