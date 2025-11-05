Biodigestore colpe e accuse I sindacati | Così si aiutano i privati

Sul pasticcio del biodigestore entrano a gamba tesa e con un chiaro intento chiarificatore i sindacati confederali. In una nota Cgil, Cisl e Uil si dichiarano stupiti del passo indietro "da parte di Cermec e del Comune di Carrara, il tutto nel silenzio di tomba dell’altro socio, Massa. A quanto ci risulta Retiambiente ha per il momento posto la questione in forma dubitativa e niente affatto scontata". I tre sindacati ricordano che sta per entrare in funzione l’impianto di Legoli di una società pubblico-privata. Si pensa che questo possa garantire l’autosufficienza sulla costa e quindi l’opera apuana non serva più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

