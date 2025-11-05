Binari invisibili - spettacolo teatrale interattivo in abiti d' epoca al museo ferroviario della Puglia

“Binari Invisibili” è un percorso teatrale interattivo creato da Improvvisart, che si svolge tra antiche carrozze e preziosi cimeli ferroviari, in un ambiente dove il passato e il presente si intrecciano in un dialogo costante. Gli attori presenti, vestiti in abiti d’epoca, racconteranno ai. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sotto le strade e i binari d’Italia, il progresso incontra la storia. Il #museoegizio di #torino e #Archeolog del #GruppoFS insieme per valorizzare i #repertiarcheologici scoperti durante i lavori ferroviari e stradali. Un progetto che unisce ricerca, restauro e divu - facebook.com Vai su Facebook

Binari invisibili - spettacolo teatrale interattivo in abiti d'epoca al museo ferroviario della Puglia - “Binari Invisibili” è un percorso teatrale interattivo creato da Improvvisart, che si svolge tra antiche carrozze e preziosi cimeli ferroviari, in un ambiente dove il passato e il presente si intrecci ... Come scrive lecceprima.it

A Finale Ligure lo spettacolo “Gli Invisibili” di Mohamed Ba - A Finale Ligure cresce l’attesa per l’arrivo di Mohamed Ba atteso venerdì 7 novembre per incontrare i ragazzi delle scuole superiori e uno spettacolo serale “Gli invisibili”. Si legge su ivg.it

“Rebibbia: la Città invisibile” al Teatro Olimpico il 22 ottobre ore 11:30 - Rebibbia: la Città invisibile Spettacolo teatrale multimediale ispirato alle Opere di Italo Calvino con i detenuti, ex detenuti e il Personale della ... romadailynews.it scrive