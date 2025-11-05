Bimbo sparisce partono le ricerche Ma era rientrato a casa da solo

Momenti di grande apprensione, nel pomeriggio di ieri a Macerata, dove un bambino di nove anni sembrava essere sparito nel nulla. Ma nel giro di poco più di mezz’ora, quando si era già messo in moto il protocollo per la ricerca di persone scomparse, per fortuna è arrivato il lieto fine: dopo essere sfuggito al controllo del nonno, il bimbo era tornato a casa da solo. L’allarme è scattato poco dopo le 17.30 di ieri. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino era in viale Trieste con il nonno, quando quest’ultimo sarebbe entrato in una pizzeria. Avrebbe detto al nipotino di aspettarla fuori: giusto il tempo di un acquisto veloce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bimbo sparisce, partono le ricerche. Ma era rientrato a casa da solo

