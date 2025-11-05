Bimbi cresciuti nel bosco i genitori attaccano | Criminale chi vuole portarli via qui hanno tutto

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"I criminali sono quelli che vogliono portarceli via" attacca la donna, ex addestratrice di equitazione di origine australiana, che con il compagno, falegname britannico, ha scelto un casolare nell'entroterra vastese per poter vivere lontano dalla città e dal caos quotidiano con i tre bambini: una di 8 anni e due gemelli di 6 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

bimbi cresciuti bosco genitoriBimbi cresciuti nel bosco, i genitori attaccano: “Criminale chi vuole portarli via, qui hanno tutto” - "I criminali sono quelli che vogliono portarceli via" attacca la donna, ex addestratrice di equitazione di origine australiana, che con il compagno ... Secondo fanpage.it

bimbi cresciuti bosco genitoriAbruzzo, tre bambini cresciuti isolati nel bosco: interviene la procura - I piccoli, tra i 6 e gli 8 anni, vivono con i genitori in un rudere isolato nell'area vicina a Vasto, senza acqua corrente e luce. Si legge su tg24.sky.it

bimbi cresciuti bosco genitoriCrescono i tre figli nel bosco, la mamma: «Me li vogliono togliere, sono dei criminali». Centinaia di mail solidali - Dalla Toscana, dall’Umbria, ma anche da Francia e Germania, oltre che dall’America e altri continenti. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Bimbi Cresciuti Bosco Genitori