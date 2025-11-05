Bilan show trascina Brescia e manda ko l’Olimpia | gli highlights
Brescia rimane avanti dall’inizio al fine della partita contro l’Olimpia Milano e aggancia la Virtus Bologna in vetta alla classifica. Decisiva la doppia doppia di Miro Bilan con 23 punti e 11 rimbalzi insieme ad altri quattro compagni in doppia cifra, non bastano agli ospiti i 28 punti di un super Armoni Brooks (610 da tre punti). Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Un grande Bilan trascina Brescia: vittoria su Milano e primato - La Leonessa passerà una notte in testa in attesa della Virtus, l'Olimpia soccombe ai troppi impegni ravvicinati: ricuce la distanza solo nel finale grazie a Brooks ... Si legge su msn.com