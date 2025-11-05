Bilan show trascina Brescia e manda ko l’Olimpia | gli highlights

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia rimane avanti dall’inizio al fine della partita contro l’Olimpia Milano e aggancia la Virtus Bologna in vetta alla classifica. Decisiva la doppia doppia di Miro Bilan con 23 punti e 11 rimbalzi insieme ad altri quattro compagni in doppia cifra, non bastano agli ospiti i 28 punti di un super Armoni Brooks (610 da tre punti). Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bilan show trascina brescia e manda ko l8217olimpia gli highlights

© Gazzetta.it - Bilan show, trascina Brescia e manda ko l’Olimpia: gli highlights

Altre letture consigliate

bilan show trascina bresciaUn grande Bilan trascina Brescia: vittoria su Milano e primato - La Leonessa passerà una notte in testa in attesa della Virtus, l'Olimpia soccombe ai troppi impegni ravvicinati: ricuce la distanza solo nel finale grazie a Brooks ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bilan Show Trascina Brescia