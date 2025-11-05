Biglietteria aperta per il 14esimo Mercato dei vini dei vignaioli indipendenti

Padovaoggi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina la 14a edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, in programma dal 15 al 17 novembre 2025 a BolognaFiere, e da oggi apre la biglietteria online.BolognaFiere-FIVIIntanto, BolognaFiere e FIVI - Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti annunciano di aver sottoscritto un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Biglietteria Aperta 14esimo Mercato