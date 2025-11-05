Biblioterapia | ecco perché un libro può diventare una cura per l’anima
I l libro come strumento di benessere emotivo, per capire meglio se stessi, gestire le emozioni più complesse ma anche superare conflitti personali e difficoltà. È da queste premesse che nasce la biblioterapia, un approccio terapeutic o in cui la lettura, lungi dall’essere una semplice forma di intrattenimento, diventa, appunto, balsamo e cura per l’anima. Perché andare in psicoterapia: 10 ottime ragioni X Biblioterapia: dalle origini a oggi. Dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, un numero sempre maggiore di persone – lettori abituali e non – sta scoprendo i benefici di questa pratica, la cui origine viene fatta risalire all’intuizione del dottor William Menninger. 🔗 Leggi su Iodonna.it
