Biblioteche incentivi per l’acquisto di libri | il ministero stanzia altri 30 milioni di euro

L’impegno del  Ministero della Cultura  per sostenere la diffusione della lettura e la valorizzazione della filiera editoriale è stato rafforzato con  un ulteriore stanziamento previsto a favore delle biblioteche. Altri 30 milioni di euro sono stati destinati all’acquisto di libri da parte delle biblioteche, anche in formato digitale, in armonia con gli intenti del  Piano Olivetti  voluto dal Ministro  Alessandro Giuli. Nell’ultima settimana, infatti, è stato emanato il  decreto del MEF  che trasferisce gli ulteriori 30 milioni al Ministero della Cultura per l’acquisto libri da parte delle biblioteche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

