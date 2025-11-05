Biasin, l’impatto psicologico di Spalletti: la sua cura per Vlahovic e Koopmeiners. È ancora presto per dare giudizi definitivi, ma la Juve di Luciano Spalletti, o “Spallettone” come alcuni lo chiamano, sta già mostrando un’identità chiara. L’ex Commissario Tecnico è arrivato alla Continassa da pochissimo tempo, ed è quindi “inutile sbilanciarsi” con sentenze definitive sul suo operato. Tuttavia, la sua prima mossa non sembra essere stata di natura tattica. La sensazione è che, al netto delle future evoluzioni di campo (come l’esperimento di Teun Koopmeiners difensore), Spalletti abbia voluto iniziare dalla “psicologia”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Biasin sicuro sull'operato di Spalletti: «Sta lavorando sulla psicologia dei calciatori». Cosa deve fare per andare avanti in Champions League