Biasin sicuro | Chivu difficilmente si fa fottere! Lui sa bene questa cosa…

Inter News 24 Le parole di Fabrizio Biasin, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, ha parlato del momento di Chivu all’ Inter. L’ANALISI SU CHIVU – Ieri ha parlato Chivu che può piacere o non piacere ma regala sempre conferenze ricche di contenuti. E quindi l’invito a sorridere a Lautaro ma, soprattutto, questa frase qua: “Come fa un allenatore a dare equilibrio ai suoi giocatori? La prima regola è saper perdere. Bisogna saper perdere, perché se non sai perdere non sai neanche vincere. 🔗 Leggi su Internews24.com

