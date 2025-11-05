Biancavilla Vincenzo Amato nuovo assessore comunale

È stato prestato ieri pomeriggio al Comune di Biancavilla il giuramento di fedeltà alla Repubblica da parte del nuovo assessore della giunta comunale di Biancavilla, Vincenzo Amato. Alla cerimonia era presente il sindaco, Antonio Bonanno, che ha dato il benvenuto al nuovo componente della squadra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Video Star. . Biancavilla: ha prestato giuramento l'Assessore Vincenzo Amato - facebook.com Vai su Facebook

Crociere, Vincenzo De Ferrari è il nuovo presidente di ‘Spezia e Carrara Cruise Terminal’ - MARINA DI CARRARA – È Vincenzo De Ferrari il nuovo presidente della società 'Spezia e Carrara Cruise Terminal' che subentra all’ingegner Andrea Bighelli a conclusione del suo mandato triennale. Lo riporta msn.com