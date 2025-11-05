Biagio Antonacci l' amore con la figlia di Gianni Morandi i tre figli e l' adolescenza | Cattive frequentazioni la musica la mia salvezza

Leggo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 5 novembre 2025, su Canale 5 arriva il grande tributo a Luciano Pavarotti. In prima serata va in onda il concerto-evento registrato il 30 settembre all?Arena di Verona, per. 🔗 Leggi su Leggo.it

biagio antonacci l amore con la figlia di gianni morandi i tre figli e l adolescenza cattive frequentazioni la musica la mia salvezza

© Leggo.it - Biagio Antonacci, l'amore con la figlia di Gianni Morandi, i tre figli e l'adolescenza: «Cattive frequentazioni, la musica la mia salvezza»

Contenuti che potrebbero interessarti

Biagio Antonacci smentisce di essersi soffocato con una lisca di pesce: “Fake news tossiche per l’anima” - Biagio Antonacci sta bene, non ha rischiato alcun soffocamento e a spiegarlo è lui stesso sui suoi social dove posta una foto in accappatoio giallo e smentisce una notizia che stava girando ma che, ... Da fanpage.it

“Biagio Antonacci al pronto soccorso per rischio soffocamento”, la smentita - Anche Biagio Antonacci, al pari di tanti altri artisti, si è ritrovato nella posizione di dover smentire una fake news. Segnala dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Biagio Antonacci Amore Figlia