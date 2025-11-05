Bezzini alla Sanità partita aperta Spunta l’ipotesi Barretta a Firenze
Lavori in corso a Firenze per la composizione della nuova Giunta regionale. Il presidente Eugenio Giani è infatti alle prese con le istanze degli alleati e, in particolare, con le tensioni interne al Partito democratico. Da una parte c’è il segretario toscano Emiliano Fossi, dall’altra il Pd provinciale che lunedì sera ha riunito la direzione, approvando all’unanimità un documento che lancia in extremis un appello a Giani perché il territorio "merita attenzione e riconoscimento nel governo regionale". Il documento ricorda: "Nella provincia di Siena il Partito Democratico raggiunge il 42,02%, aumentando del 5% rispetto alle scorse elezioni regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
