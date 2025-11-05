Best Workplaces for Senior 2025 | 9 aziende milanesi in classifica

Ilgiorno.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 5 novembre 2025 – In un Paese in rapido invecchiamento, la capacità delle organizzazioni di valorizzare i collaboratori over 55 rappresenta una leva strategica di innovazione organizzativa e di produttività sempre più determinante per le aziende italiane.  Così è nata la prima edizione del ranking Best Workplaces for Senior 2025, stilata da Great Place to Work Italia ascoltando i pareri e le opinioni espresse da un campione di 2.711 collaboratori over 55 che premia le 20 migliori aziende che si sono distinte per la qualità dell’ambiente di lavoro e per la capacità di coinvolgere e valorizzare i collaboratori senior. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

