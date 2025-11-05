Besana Brianza tiene il figlio al guinzaglio perché indemoniato | padre rinviato a giudizio

Besana Brianza (Monza), 5 Novembre 2025 - I carabinieri li avevano trovati in un prato, nel giugno 2024: il padre teneva per un capo una corda legata in vita al figlio 39enne, come fosse un guinzaglio. Perchè ne "temeva la fuga" in quanto il figlio era "posseduto da un demone" e per questo motivo lo aveva portato da alcuni "mistici" che lo stavano sottoponendo a un rituale per "liberarlo". In casa i militari avevano trovato diversi libri spirituali per la guarigione, tra cui un'opera scritta da Pino da Missaglia, fondatore della Comunità Nostra Signora di Lourdes e San Luigi Orione di Missaglia, per "aiutare attraverso la preghiera quanti vivono nella sofferenza fisica e spirituale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

