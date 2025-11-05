Bersani e i leader sbagliati del Pd

Ospite di Otto e mezzo, Pier Luigi Bersani ieri sera aveva appena finito di illustrare la sua idea di «un fronte umanistico» capace di tenere insieme «egualitarismo della sinistra, coscienze autenticamente liberali e sensibilità religiose», quando Lilli Gruber lo ha incalzato con una domanda secca: «Ma dove vede nel centrosinistra un leader o una leader capace di fare tutto questo?». E qui sono certo che l’ingenuo spettatore, proprio come me, si aspettasse una risposta altrettanto secca, a difesa di Elly Schlein, leader del principale partito del centrosinistra, incoronata dalle primarie appena due anni fa, con il pieno sostegno dei bersaniani. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Bersani e i leader sbagliati del Pd

