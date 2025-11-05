Bergamo nuovi contributi a fondo perduto per la sicurezza di negozi e condomìni

LE DOMANDE. Nuovo bando destinato a sostenere commercianti, associazioni e condomìni che investono in sistemi di prevenzione contro furti, rapine e atti vandalici. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, nuovi contributi a fondo perduto per la sicurezza di negozi e condomìni

Bergamo, nuovi contributi a fondo perduto per la sicurezza di negozi e condomìni - Nuovo bando destinato a sostenere commercianti, associazioni e condomìni che investono in sistemi di prevenzione contro furti, rapine e atti vandalici. Lo riporta ecodibergamo.it

Sicurezza Bergamo: dal Comune 30 mila euro per installare porte blindate, antifurti e telecamere - Le richieste dal 7 novembre: possono partecipare ditte, condomini e associazioni di commercianti ... Riporta bergamo.corriere.it

Contributi a fondo perduto per aprire negozi di alimentari nei piccoli Comuni - L’obiettivo è chiaro: garantire servizi essenziali ed arginare lo spopolamento di piccoli comuni e dei piccoli centri abitati. Riporta bergamonews.it