Bere acqua e limone al mattino fa bene | verità o falso mito?

Quanti di noi si sono sentiti dire che bere acqua e limone, se ingeriti caldi, al mattino fa bene, soprattutto prima di fare colazione?! I sostenitori di questa bevanda fai da te affermano infatti le numerose proprietà benefiche tra cui quelle alcalinizzanti presunte. Sempre secondo questa teoria. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le prime giornate fredde mettono alla prova anche le difese più forti. Bere acqua regolarmente aiuta il tuo corpo a reagire meglio e a restare in forma. Con Acqua Santo Stefano, anche il tuo sistema immunitario ti ringrazia. #AcquaSantoStefano #Natural - facebook.com Vai su Facebook

Pillole di salute: bere acqua e limone al mattino depura davvero? - Negli ultimi anni è diventata credenza comune che iniziare la giornata bevendo un bicchiere di acqua tiepida e succo di limone faccia bene alla salute. Riporta blitzquotidiano.it

Al mattino è meglio bere acqua e limone - Sui social media ci sono molti video che suggeriscono di bere un bicchiere d’acqua tiepida con il limone come prima cosa al mattino. Scrive internazionale.it

Fake news sul cibo, "Bere acqua e limone al mattino fa bene?": la risposta dell'esperto - A digiuno, appena svegli, un bicchiere di acqua e limone è la panacea per tutto, come spesso si sente dire? Riporta repubblica.it