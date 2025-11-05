Benzina che prezzi | dove si superano i 2,30 euro al litro E da gennaio aumenta il gasolio
Lento ma inesorabile, il prezzo della benzina continua a crescere. E lo stesso fa quello del diesel, che dal 1° gennaio 2026 salirà ancora più in alto, per effetto dell'aumento sulle accise già inserito nel testo della bozza dell'ultima legge di bilancio (dall'anno prossimo l'accisa sul gasolio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
I prezzi dei carburanti tornano a salire. La benzina supera 1,7 €/litro in modalità self, il diesel tocca 1,6 €/litro, e sulla rete autostradale la verde arriva fino a 2,3 €/litro in modalità servito. E da gennaio è attesa una nuova stangata per i proprietari di auto a gasoli - facebook.com Vai su Facebook
Prezzi benzina: nuove #accise 2026, il diesel costerà più della verde? https://motorionline.com/prezzi-benzina-nuove-accise-2026-il-diesel-costera-piu-della-verde/… - X Vai su X
Benzina, che prezzi: dove si superano i 2,30 euro al litro. E da gennaio aumenta il gasolio - Il costo medio della verde e del diesel, in attesa dei nuovi rincari per effetto delle norme inserite nella manovra finanziaria per il prossimo anno ... Scrive today.it
Benzina, sale ancora il prezzo: oltre 2,30 euro in autostrada. Da gennaio aumenta gasolio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Benzina, sale ancora il prezzo: oltre 2,30 euro in autostrada. tg24.sky.it scrive
Sale il prezzo della benzina: in autostrada supera i 2,30 euro - Il prezzo della benzina è aumentato su tutto il territorio nazionale, con picchi superiori a 1,7 euro al litro. Lo riporta businesspeople.it