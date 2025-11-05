Benissimo Mamdani ma occhio a non esagerare a sinistra

Zohran Mamdani è il tema del giorno: benissimo, ma attenti a non farvi abbacinare da lavoratori immaginari   E la novità, l'origine esterna alla politica tradizionale, il linguaggio dirompente, non corrispondono necessariamente al ruolo di faro progressista   Poi ci sono i tifosi che sarebbe meglio evitare    New York come noi sarà un filone umoristico involontario a sinistra   Sarebbe meglio una moratoria sulle imitazioni, né uno né l'altro    Gavin Newsom è più spiritoso.

