benissimo mamdani ma occhio a non esagerare a sinistra

Zohran Mamdani è il tema del giorno: benissimo, ma attenti a non farvi abbacinare da lavoratori immaginari E la novità, l'origine esterna alla politica tradizionale, il linguaggio dirompente, non corrispondono necessariamente al ruolo di faro progressista Poi ci sono i tifosi che sarebbe meglio evitare New York come noi sarà un filone umoristico involontario a sinistra Sarebbe meglio una moratoria sulle imitazioni, né uno né l'altro Gavin Newsom è più spiritoso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

