Benevento fiamme in un appartamento | evacuata una famiglia

Un incendio è divampato nella notte in un appartamento di via Bonazzi, al Rione Libertà a Benevento. Fortunatamente non si registrano feriti, ma una famiglia è stata evacuata in via precauzionale. La richiesta di intervento ai Vigili del Fuoco è giunta intorno alle 3 del mattino. Le fiamme hanno interessato un'abitazione situata al primo piano: al momento del rogo, all'interno non si trovava nessuno. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere e domare l'incendio, evitando che si propagasse agli altri appartamenti. Tuttavia, per ragioni di sicurezza, è stato disposto lo sgombero immediato di una famiglia residente al piano superiore, in attesa delle verifiche sulla stabilità strutturale dell'edificio.

