Benevento al via lavori per nuovo terminal bus alla stazione
Tempo di lettura: < 1 minuto Con la posa della prima pietra hanno preso il via i lavori per la realizzazione del nuovo terminal bus al Rione Ferrovia di Benevento. Il progetto, finanziato con 2,8 milioni di euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, verrà realizzato entro il prossimo luglio. “ E’ un intervento rivoluzionario – ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella – che ci metterà in comparazione con altre città che hanno già il terminal vicino alla stazione”. “ Un grande cambiamento – commenta l’assessore Ambrosone – con questa città che sta mettendo in atto un’idea di trasporto sostenibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
