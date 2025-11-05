Benatia non dimentica la Juve | Per me è sempre un club speciale Sono in contatto con Chiellini ho questa sensazione sul nuovo corso

Juventusnews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benatia: il DS del Marsiglia parla a Sky della sua ex squadra e del progetto OM. Cosa ha detto prima della sfida di Champions con l’Atalanta. Un capitolo importante della sua carriera e un affetto che non si spegne.  Mehdi Benatia, ex difensore bianconero e ora Direttore Sportivo del  Marsiglia, è intervenuto ai microfoni di  Sky Sport  alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atalanta. Il dirigente marocchino ha parlato della sua attuale missione in Francia e, inevitabilmente, ha dedicato un pensiero alla sua ex squadra, la  Juventus, mostrandosi convinto di una rapida risalita del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

benatia non dimentica la juve per me 232 sempre un club speciale sono in contatto con chiellini ho questa sensazione sul nuovo corso

© Juventusnews24.com - Benatia non dimentica la Juve: «Per me è sempre un club speciale. Sono in contatto con Chiellini, ho questa sensazione sul nuovo corso»

Argomenti simili trattati di recente

Benatia esalta Vermeeren e Aguerd: "Giocatori di cui avevamo bisogno, straordinari" - 0) al Vélodrome, il direttore sportivo Medhi Benatia non ha nascosto la sua soddisfazione. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Benatia Dimentica Juve 232