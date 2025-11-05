Benatia non dimentica la Juve | Per me è sempre un club speciale Sono in contatto con Chiellini ho questa sensazione sul nuovo corso
Benatia: il DS del Marsiglia parla a Sky della sua ex squadra e del progetto OM. Cosa ha detto prima della sfida di Champions con l’Atalanta. Un capitolo importante della sua carriera e un affetto che non si spegne. Mehdi Benatia, ex difensore bianconero e ora Direttore Sportivo del Marsiglia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atalanta. Il dirigente marocchino ha parlato della sua attuale missione in Francia e, inevitabilmente, ha dedicato un pensiero alla sua ex squadra, la Juventus, mostrandosi convinto di una rapida risalita del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
"#Benatia" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Dopo 18 anni nel club, Lucas Vázquez ha lasciato il Real Madrid per andare al Bayer Leverkusen. A Madrid ha vinto tutto adattandosi a ogni ruolo per aiutare la squadra e il suo apporto non è stato dimenticato dai tifosi del Real, che gli hanno dedicato questo - facebook.com Vai su Facebook
Benatia esalta Vermeeren e Aguerd: "Giocatori di cui avevamo bisogno, straordinari" - 0) al Vélodrome, il direttore sportivo Medhi Benatia non ha nascosto la sua soddisfazione. Si legge su tuttomercatoweb.com