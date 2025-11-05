Benatia non dimentica la Juve | Per me è sempre un club speciale Sono in contatto con Chiellini ho questa sensazione sul nuovo corso

Benatia: il DS del Marsiglia parla a Sky della sua ex squadra e del progetto OM. Cosa ha detto prima della sfida di Champions con l’Atalanta. Un capitolo importante della sua carriera e un affetto che non si spegne. Mehdi Benatia, ex difensore bianconero e ora Direttore Sportivo del Marsiglia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atalanta. Il dirigente marocchino ha parlato della sua attuale missione in Francia e, inevitabilmente, ha dedicato un pensiero alla sua ex squadra, la Juventus, mostrandosi convinto di una rapida risalita del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

