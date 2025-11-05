Chi segue Belve sa bene che non è facile ottenere un invito nello studio di Francesca Fagnani. La giornalista romana seleziona personalmente i suoi ospiti, preferendo chi ha davvero qualcosa da raccontare piuttosto che chi cerca solo visibilità. Eppure, ogni tanto, accade il contrario: sono i personaggi famosi a bussare alla porta del programma, candidandosi spontaneamente per un’intervista. Non tutti, però, riescono a entrare nel temutissimo salotto televisivo di Rai2. Belve, Francesca Fagnani dice no a un noto politico: ecco chi è. L’ultimo caso, rivelato da Grazia Sambruna, riguarda un nome insospettabile. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Belve, un politico italiano si è proposto a Francesca Fagnani e lei gli ha detto NO: ecco chi è